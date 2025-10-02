Flotilla, rivolta contro il grillino Ricciardi: "Incita alla violenza in Aula"

Nel giorno della Flotilla, con l'abbordaggio dell'esercito israeliano, e dell'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, in aula a Montecitorio scoppia il caso-Riccardo Ricciardi. Il deputato del Movimento 5 Stelle è protagonista di un discorso durissimo contro il governo e la premier Giorgia Meloni, in cui appoggia senza riserve l'azione dei pro-Pal verso Gaza e pure la protesta selvaggia in Italia, come peraltro fatto dal suo leader Giuseppe Conte. E per questo viene stigmatizzato da Fratelli d'Italia e dalla Lega.

"E' ovvio che la missione della Flotilla fosse una missione politica", scandisce il capogruppo grillino. Parole che suscitano le proteste della maggioranza, che sottolinea quanto detto dal pentastellato come una 'ammissione'. "Buongiorno, vi siete svegliati. La Flotilla è il più alto momento di politica...", replica ironico Ricciardi, che dice: "Ieri sera ero in quelle piazze a Roma e voi non vedevate l'ora che queste piazze assaltassero i palazzi. Invece c'erano uomini e donne indignati. Nessuno si azzardi a strumentalizzare qualsiasi cosa accada nelle piazze".