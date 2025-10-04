Il video farlocco: l'onorevole Floridia scherza col fuoco

Questo un intervento per personale”, ho sempre lasciato correre gli attacchi, sono abituato alla dialettica anche aspra, ma questa volta non sorvolo. Ieri un amico mi ha girato un video dove Barbara Floridia, senatrice del Movimento Cinquestelle, commenta un mio intervento in tv (“Realpolitik”, Rete4) sulla “Flotilla”, insieme a quelli di Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

I propagandisti pentastellati hanno messo in piedi un’operazione di taglia e cuci: la prima parte del mio ragionamento è stata tagliata, affinché appaia Sechi che sostiene l’affondamento delle barche a crociera in corso. La realtà, che chiunque può riscontrare - perfino la Floridia - è che le mie parole si riferiscono alla fase dopo l’arresto, il trasbordo dei flotillanti e la loro espulsione da Israele. Cosa scritta, tra gli altri, dall’agenzia Ansa il 1° ottobre, lo stesso giorno in cui ho partecipato a “Realpolitik”: «Alcune delle navi degli attivisti saranno confiscate e altre saranno affondate».

Potrei far passare tutto in cavalleria e archiviare questa storia alla voce propaganda per i gonzi (e sono tanti), ma Floridia ha un incarico istituzionale che non mi permette di far finta di nulla, perché la senatrice è anche Presidente della “Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”, e dunque svolge un delicato compito in un organismo che ha poteri di indirizzo e controllo sull’informazione televisiva, sul pluralismo, sul giornalismo d’opinione, sul mio mestiere. Può una figura con tale responsabilità manipolare in un video le parole di un giornalista, stravolgere il contesto e il significato delle sue dichiarazioni e, con un’operazione di «character assassination», trasformarlo in un bersaglio mentre le piazze sono piene di figuri che praticano la violenza?

La risposta è solo una: no, non può farlo. E per questo Floridia dovrebbe riflettere seriamente su come interpreta il suo ruolo. La senatrice poteva scusarsi - ci conosciamo e non abbiamo mai avuto in passato alcuna occasione di scontro, semmai di dialogo ma quando ieri mattina le ho scritto che aveva manipolato il mio intervento, la sua risposta è stata questa: «Meloni docet». La replica si commenta da sola. Le scuse non sono mai arrivate, perché Floridia non ha compreso il fatto (grave), le è sfuggito un dettaglio, io non sono un politico, sono un giornalista ormai di lungo corso, non ho la scorta e all’ingresso della redazione di Libero c’è da tempo un presidio fisso dell’Esercito. Il clima è rovente e Floridia scherza col fuoco.