Calabria, primo dato dalle urne. E Tridico non vota: ecco perché

L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 7,7% (il numero è riferito ora a 2.321 sezioni su 2.406). Il dato è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 7,4%. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro dove, con 414 sezioni su 425, il dato dell'affluenza risulta all'8,8%. Il presidente uscente della Regione Calabria e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto ha votato stamani, alle 11, a Cosenza, nella Scuola Elementare "C. Alvaro" (sezione 74), via E. Martorelli, Ex Via Lazio.
Occhiuto si è recato alle urne insieme ai figli che hanno votato con lui. "Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!" ha scritto in un post sui social a commento della foto che lo ritrae con i figli. Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, è sostenuto da 8 liste. Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico non potrà votare. Tridico, infatti, non ha la residenza in Calabria ma a Roma. L'europarlamentare del Movimento 5 Stelle è sostenuto da 6 liste del campo progressista.