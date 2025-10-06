Calabria, Giorgia Meloni: "Anche qui gli elettori ripongono fiducia nel centrodestra"

Due a zero. Dopo le Marche, il centrodestra vince anche in Calabria. E a colpire sono le proporzioni della vittoria di Roberto Occhiuto, che stacca il candidato del campo largo, Pasquale Tridico, di quasi 20 punti percentuali. Una vittoria "bulgara", chiara sin dal primo istant-poll.

Trdico, grillino e ideologo del famigerato (e archiviato) reddito di cittadinanza, al termine di una campagna elettorale surreale, scandita da sfondoni e gaffe, raccoglie quanto seminato. Ovvero pochissimo (paradossale il fatto che non abbia potuto raccogliere neppure il suo stesso voto, essendo ancora residente a Roma, circostanza che la dice lunghissima sulla bontà della scelta del candidato).