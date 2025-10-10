Dritto e Rovescio, Adam delira, Leoni lo spiana: "Ramy? Tu uno senza casco..."

"Il carabiniere alla guida durante l'inseguimento non aveva commesso alcun errore, alcuna violazione. La tragica morte di Ramy è stato un incidente dovuto al fatto che Ramy e l'amico, invece di fermarsi a un posto di blocco come tutti noi avremmo fatto, sono scappati a velocità folle": Simone Leoni, leader di Forza Italia giovani, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 a proposito del caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento con i carabinieri.

"Ramy non aveva il casco e a un certo punto l'amico ha perso il controllo della moto - ha proseguito Leoni -. Quindi viva la ricerca della verità, ma attenzione a non accanirsi, perché se si devono ribaltare i fatti per mettere in croce un povero carabiniere che ha fatto il suo dovere io non ci sto. Le nostre donne e i nostri uomini in divisa meritano rispetto!". A contraddirlo Adam, sostenitore della colpevolezza delle forze dell'ordine per la morte di Ramy. In collegamento con la trasmissione, ha detto: "Non esiste che un poliziotto insegua un ragazzo su uno scooter senza casco! Hai le telecamere, hai tanti mezzi per sapere chi sono dopo, quindi non c'è bisogno che mi ammazzi".