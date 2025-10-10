Toscana, l'affondo di Meloni: "Cintura nera nello smentire le bugie della sinistra"

Il centrodestra chiude la campagna elettorale in Toscana con i tre leader sul palco di Firenze insieme al candidato Alessandro Tomasi. "Siamo nati per stravolgere i pronostici ed è quello che vogliamo fare anche qui in Toscana - ha tuonato Giorgia Meloni -. Ci vedete qui uniti in un palco a combattere insieme un'altra volta, fieri di stare uno a fianco all'altro, a differenza di quello che succede nella sinistra in cui si fanno gli accordi di palazzo, ma non hanno il coraggio di farsi vedere insieme. Hanno un solo collante che li tiene insieme: l'odio verso di noi. Sono uniti solo per cercare di mandare a casa Meloni ma non dicono che cosa vogliono fare. Potete spiegare cosa ci volete fare con il governo della nazione una volta che ci arrivate? - ha aggiunto -. Non hanno le idee molto chiare, si sa che sono disposti a fare qualsiasi patto per tornare a gestire il potere. È per quello che non li vedete sullo stesso palco. Il centrodestra è cintura nera nello smentire le bugie della sinistra". E poi anche una stoccata ai pro-pal da talk show: "Hamas non firma" la pace "per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, ne per Greta con la Flotilla. C'è una persona da ringraziare, Trump, presidente degli Usa repubblicano. Non ci facciamo fare la morale da una sinistra sempre più radicalizzata".

"Al mercato ho parlato e ascoltato ragazzi romeni, albanesi e nordafricani che si erano svegliati alle 4 del mattino per montare il banchino del mercato. Quelli sono benvenuti, fratelli e sorelle, ma quelli che al parco delle Cascine a Firenze rompono i coglioni ai fiorentini possono tornare a casa loro uno per uno. Biglietto di solo andata. L'impegno se vinciamo in Toscana è non uno ma tanti centri per espellere i clandestini in Toscana, ne abbiamo le palle piene". E poi un curioso siparietto con una signora che dal suo balcone ha esposto la bandiera della Palestina: "Panico a sinistra, devono cercare un'altra bandiera... vedo che anche lassù una signora ha la bandiera dei pro-Pal: signora, metta quella degli Stati Uniti che hanno portato la pace! Contro chi sciopererà - ha proseguito - Landini adesso? Come farà a bloccare strade, stazioni, porti e aeroporti? Sono sicuro che troverà un'altra causa in giro per il mondo, e sono sicuro che l'unica per cui non convocherà uno sciopero generale è la strage di cristiani nel mondo".