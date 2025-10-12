Toscana, in netto calo l'affluenza: -5% rispetto al 2020, come leggere il dato

Libero logo
In netto calo l'affluenza alle regionali in #Toscana: alle 12 di oggi, domenica 12 ottobre, il dato si assesta al 9,95%, in calo di 5 punti percentuali rispetto al 2020
di Caterina Spinellidomenica 12 ottobre 2025
In Toscana, roccaforte rossa per definizione, si registra un netto calo dell'affluenza in questa tornata di regionali. Alle ore 12 di oggi, domenica 12 ottobre, il dato dell'affluenza si ferma infatti al 9,95%, quasi cinque punti in meno rispetto al 14,66% registrato alla stessa ora nel 2020. Un segnale di disaffezione politica che potrebbe creare più di un pensiero al centrosinistra.

Sono circa tre milioni i cittadini chiamati a scegliere il nuovo presidente della Giunta regionale e il Consiglio, distribuiti in 3.922 sezioni elettorali. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi, per poi riprendere domani, lunedì 13 ottobre, fino alle 15, quando inizierà immediatamente lo scrutinio.

La sfida per la presidenza vede contrapposti Eugenio Giani, candidato uscente e confermato dal centrosinistra, e Alessandro Tomasi per il centrodestra. Terza incomoda Antonella Bundu per la lista Toscana rossa, che potrebbe rosicchiare quote di consenso proprio a Giani. Nel caso in cui nessuno dei tre candidati superasse la soglia del 40% dei consensi, la Toscana — unica regione italiana a prevederlo — potrebbe tornare alle urne tra due settimane per il ballottaggio.

