Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Zaia, la bomba: "Sarò capolista in tutte le province". Mossa ammazza-Pd

mercoledì 15 ottobre 2025
Zaia, la bomba: "Sarò capolista in tutte le province". Mossa ammazza-Pd

2' di lettura

"Mi candido capolista in tutte le province". Eccolo qua, il colpo di coda di Luca Zaia: il Doge non sarà più governatore del Veneto ma resta protagonista della scena come massimo sponsor e volano elettorale del candidato al "trono" Alberto Stefani. Ed è una pessima notizia per il centrosinistra, che ha candidato Giovanni Manildo, ex sindaco di Trevis, nella speranza di mettere a segno il colpaccio e spodestare la Lega alle regionali di novembre. 

Nella sera di Stefani, affiancato anche dal segretario federale e vicepremier Matteo Salvini, al Palageox di Padova la festa sembra essere soprattutto per il presidente di regione uscente, accolto da una ovazione. Zaia, a quel punto, ha chiamato un applauso anche per tutti i suoi assessori e consiglieri. "Voi vedete sempre e solo me, ma il merito è anche loro". "E' stata una bella avventura, so che lascio l'amministrazione in buone mani... Io sono stato un amministratore puro. Tutte le cose hanno un inizio e una fine, ma i protagonisti di tutta questa avventura non sono i politici e gli amministratori ma i cittadini", ha proseguito aprendo la campagna elettorale del Carroccio a sostegno di Stefani.

"Noi siamo una famiglia e una squadra ed è giusto condividere questo valore di squadra. Io sono un militante e il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto, mai dimenticarselo e al militante non devono mai tremare i polsi", ha aggiunto Zaia, con Salvini che lo ha più volte elogiato. "Mi sono segnato alcune date sull'ipad. Marzo 2010: Zaia eletto con il 60 per cento voti: 5 anni del miglior governo regionale non in Italia, ma in Europa. Con tutto l'affetto per Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, ma è un quindicennio che lascia una traccia, non sarà semplice succedergli. Ma chi semina bene raccoglie buoni frutti".  L'obiettivo, prosegue Salvini, è che il 24 novembre in Veneto la Lega "sia gagliardamente e coraggiosamente primo partito del Veneto.

Lo sguardo rivolto al futuro Generale Vannacci, il nome del movimento giovanile fa impazzire la sinistra

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

tag
luca zaia
alberto stefani
matteo salvini
lega
regionali veneto
giovanni manildo

Lo sguardo rivolto al futuro Generale Vannacci, il nome del movimento giovanile fa impazzire la sinistra

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

ti potrebbero interessare

3072x2048

Generale Vannacci, il nome del movimento giovanile fa impazzire la sinistra

Redazione
1221x783

Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Redazione
417x236

Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

Redazione
1920x1080

Francesca Albanese, Salvini picchia duro: "Spero che l'Onu la licenzi domani mattina"

Redazione