Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni non si ferma più: FdI sfonda il muro del 31%

Settimana dopo settimana, il trionfo del presidente del Consiglio è sempre più certificato. Fratelli d'Italia, infatti, continua a crescere e non si ferma più. Stando alle ultime rilevazioni del sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, il partito guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 31%. Restando dalle parti del centrodestra, la Lega di Matteo Salvini invece perde lo 0,2% e cala in questo modo all'8,5%. Settimana positiva per Forza Italia. Antonio Tajani guadagna lo 0,1% e sale così al 7,9%.
Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico in netta risalita. Elly Schlein conquista lo 0,3% e si piazza così al 22,1%. Male invece il Movimento Cinque Stelle, che deve aver risentito delle faide interne. Giuseppe Conte vede sfumare lo 0,2% e scende così al 13,2%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni perde lo 0,2% e si attesta così al 6,6%.
Per quanto riguarda i partiti minori calano Azione di Carlo Calenda (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa di Riccardo Magi-0,1%. Guadagnano, invece, Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,1%) e Altre Liste +0,3%. In calo del 2% la percentuale degli elettori che non si esprimono. Di fatto il quadro che emerge da questa rilevazione conferma gli equilibri degli ultimi mesi con la coalizione di centrodestra che guida saldamente la corsa nei consensi davanti al centrosinistra. E a quanto pare la campagna d'odio lanciata dai compagni, da Landini a Schlein, contro l'esecutivo e la premier non ha avuto alcun effetto. Un altro buco nell'acqua.