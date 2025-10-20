Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni non si ferma più: FdI sfonda il muro del 31%

Settimana dopo settimana, il trionfo del presidente del Consiglio è sempre più certificato. Fratelli d'Italia, infatti, continua a crescere e non si ferma più. Stando alle ultime rilevazioni del sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, il partito guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 31%. Restando dalle parti del centrodestra, la Lega di Matteo Salvini invece perde lo 0,2% e cala in questo modo all'8,5%. Settimana positiva per Forza Italia. Antonio Tajani guadagna lo 0,1% e sale così al 7,9%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico in netta risalita. Elly Schlein conquista lo 0,3% e si piazza così al 22,1%. Male invece il Movimento Cinque Stelle, che deve aver risentito delle faide interne. Giuseppe Conte vede sfumare lo 0,2% e scende così al 13,2%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni perde lo 0,2% e si attesta così al 6,6%.