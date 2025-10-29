Libero logo
Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni replica alle toghe: "Invasione di campo"

mercoledì 29 ottobre 2025
Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni replica alle toghe: "Invasione di campo"

Arriva un altro stop 'tecnico' alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n. 41/2025 relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025.

La delibera, approvata dal CIPESS lo scorso 6 agosto, prevedeva l'assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e l'approvazione del progetto definitivo ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2023. Le motivazioni del mancato visto non sono ancora note e saranno comunicate entro 30 giorni.

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni e del governo. Ecco la nota diffusa da Palazzo Chigi: "La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento".

