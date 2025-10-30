De Luca fa campagna nelle scuole: la foto che fa esplodere lo scandalo

Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
2' di lettura

Le elezioni in Campania rischiano di diventare decisive non solo per il futuro della regione ma pure per quello del cosiddetto "campo largo". Sul candidato governatore Roberto Fico, grillino, la leader del Pd Elly Schlein ha investito buona parte della sua credibilità stringendo un patto di ferro con l'alleato Giuseppe Conte, anche a costo di silurare il capo-bastone dei dem nel Mezzogiorno, Vincenzo De Luca.

Lo sceriffo, governatore da due mandati, ha imbastito una battaglia senza esclusione di colpi con il Nazareno, cercando fino all'ultimo di forzare la mano e ottenere il via libera per il terzo mandato. Niente da fare, ma fino a un certo punto: l'ex sindaco di Salerno, in cambio della sua "resa" al partito, ha ottenuto una poltrona di rilievo per il figlio Piero (diventato segretario del Pd campano) e l'ok a una sua candidatura in autonomia, con una lista personale. Sulla carta, un modo per "allargare" il bacino elettorale salvando il suo patrimonio da re delle preferenze mettendolo al servizio della coalizione. Secondo i più maliziosi, uno strumento per tenere per la collottola Fico, dem e pentastellati.

In ogni caso, la "potenza di fuoco" del governatore uscente è ben nota a tutti. E un esempio perfetto sembra essere quanto sta accadendo a Lacedonia, in provincia di Avellino, dove la campagna elettorale della sinistra si fa direttamente nelle scuole

1507x773

Sugli account social di un istituto locale, infatti, viene sponsorizzata la candidata Lucia Fortini, in quota De Luca, che da giorni ha iniziato la sua campagna elettorale proprio con un tour nelle scuole campane. Nel caso di Lacedonia vengono utilizzati addirittura account istituzionali per condividere i santini elettorali. Un caso decisamente imbarazzante per l'istituto comprensivo in questione e, più in generale, per il sistema-Campania da anni nelle mani di De Luca e del Pd. 

