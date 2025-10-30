Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: "La casta giudiziaria sta crollando. Non ci fermeranno"

"Questi signori non ci fermeranno. Questa è la casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero. E queste sono le sue ultime, disperate invasioni di campo". Dopo la premier Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini usa parole durissime contro la Corte dei Conti che mercoledì ha negato il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n. 41/2025 relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto tra Sicilia e Calabria.

Intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito la decisione dei magistrati contabili "uno sgarbo non alla Lega ma a tutti gli italiani", oltre che "una scelta dal sapore politico e pochissimo tecnico". Il segretario federale della Lega sottolinea il fatto di aspettarsi il possibile stop "perché ci avevano mandato dei punti e delle osservazioni che rendevano manifesta la totale non conoscenza del dossier", ma facendo così "ci vanno di mezzo ingegneri, lavoratori, imprese".