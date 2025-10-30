Ponte sullo Stretto, Salvini: "Andiamo avanti, lasceremo una traccia nei secoli"

Riunione terminata. Matteo Salvini, a margine dell'incontro annunciato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni dopo il "no" della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, non si arrende. "La maggioranza - ha assicurato il ministro delle Infrastrutture - è compatta. Abbiamo appena finito una riunione con Meloni e Tajani, che mi hanno dato mandato di andare avanti sul percorso che vi ho appena illustrato. Ci tengo a dire a siciliani e calabresi, ma anche agli italiani tutti che andiamo avanti con il progetto e siamo convinti che i cantieri partiranno".

Poi la precisazione: "Nessuno scontro fra i poteri dello Stato, daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci sto lavorando da tre anni, ci lavorerò per tre anni e due mesi. Poi gli ingegneri mi dicono che con sette anni l'Italia avrà un'opera unica al mondo e quindi va bene così". Insomma, il lavoro prosegue. Salvini ha annunciato che "lavoreremo per mettere in sicurezza tutti i fondi già stanziati. Noi aspettiamo che la Corte di Conti ci dica quali sono i suoi dubbi, siamo convinti di avere gli argomenti per fugare ogni tipo di dubbio e tornare in Consiglio dei Ministri. La Corte di Conti esaminerà tutte le nostre riflessioni, che sono convinto porteranno alla partenza dei lavori di un'opera che lascerà la traccia nei prossimi secoli, non nei prossimi anni".