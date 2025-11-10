Capezzone e il sondaggio, panico a La Stampa: "Oh c***o, e ora come si fa?"

La settimana sui quotidiani inizia con la polemica sulla legge di bilancio. "Prima le critiche di Istat e Bankitalia, poi il ritornello sulla patrimoniale - ricorda Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi -. Ieri Giorgetti ha replicato dicendo: 'Siamo stati attaccati da chi può permetterselo ma pensiamo di essere nel giusto'".

"E la Schlein mamdanizzata? Immaginate il sorriso di Elly e la barba del neo-sindaco di New York - ironizza il direttore editoriale di Libero -. Settimana scorsa la parola magica era 'patrimoniale', oggi è 'redistribuzione'".

Un po' di Report. "Per tutto il weekend la struttura di Sigfrido Ranucci aveva distribuito molliche di pane, altri attacchi al Garante per la mancata multa a Meta. Poi la fotografia della presidente della Commissione antimafia Colosimo con il busto di Mussolini, risalente a parecchi anni fa. I messaggini di Ghiglia a Giorgia Meloni, epoca Covid, quando Meloni era opposizione solitaria a un governo di semi-unità nazionale... Le tenta tutte sperando nel martirio, però il martirio non c'è".

Avrà degli echi l'intervista di Ruffini su La Stampa: "L'ex Mister Tasse ha un movimento caduto nel dimenticatoio ma ora potrebbe uscirne perché quando Prodi lascia intendere la necessità di un movimento di centrosinistra scollegato al Pd qualcuno pensa che l'embrione di questo possa essere proprio il movimentino di Ruffini. Il quale in effetti qualche indicazione la dà: parole dolci per Prodi, parole agre per tutti gli altri".

Referendum sulla giustizia: "Fuoco di fila, Gratteri e Verdelli sul Corriere della Sera, Formica sul Domani, il dinamico duo Casson-Caselli sul Fatto quotidiano. Raffica di 'no no no' e poi sondaggio della Ghisleri, il sì è 10 punti avanti. Oh c***o..., come si fa? Bisogna fare qualcosa! Immaginate la direzione de La Stampa, 'fate fare un sondaggio alla Ghisleri'. Poi arriva e i fascisti sono 10 punti davanti...". Ultima segnalazione. "Francesca Albanese: errare umano, perseverare è Albanese".