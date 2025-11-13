Pd, spreca altri 5 miliardi per l'acqua della Campania

Tutto molto ambizioso. Forse troppo. Il piano è semplice sulla carta, contorto nei fatti. Una società mista, nuova di zecca, con maggioranza pubblica (51%) e minoranza privata (49%), scelta tramite gara europea. In palio c’è una torta complessiva da 150 miliardi (in pratica, quanto le manovre finanziarie degli ultimi cinque anni) con oltre 2 miliardi di investimenti previsti. Una parte sarà coperta da contributi pubblici, mentre il resto toccherà al socio privato, che dovrà anche dimostrare muscoli finanziari e visione industriale. A oggi, le condotte sono gestite da soggetti diversi: Acqua Campania (gruppo Italgas) in testa, affiancata da enti interamente pubblici.

TEMPISMO

Ma la vera notizia è il tempismo. Il termine per presentare le offerte scade il 13 febbraio 2026, esattamente sei settimane dopo l’entrata in vigore del nuovo bando-tipo nazionale dell’Arera. Una norma che renderà obbligatori criteri unificati per tutte le gare del servizio idrico. In Campania, però, si è pensato bene di muoversi prima. Una fuga in avanti? Un salto nel vuoto? O solo l’ennesima partita giocata in anticipo per aggirare le future maglie più strette della regolazione? I malpensanti una risposta ce l'hanno già. Quel che è certo è che Arera, d’intesa con Anac, ha fissato paletti chiari: più concorrenza, procedure standardizzate, gestione efficiente, innovazione e trasparenza. Obiettivi che sembrano una bestemmia se confrontati con l’attuale situazione campana, dove – parole del candidato di centrodestra Edmondo Cirielli – «in questi dieci anni, la sinistra ha trasformato il sistema idrico in un bacino di clientelismo, inefficienza e sprechi».

«Le reti sono vecchie, veri colabrodo», ha aggiunto, «e le promesse di riforma sono rimaste solo propaganda». Il candidato governatore del centrodestra non si è limitato alla diagnosi: ha accusato direttamente chi ha governato finora. «Il vero problema in Campania non è la forma giuridica della gestione: è chi ha gestito e provocato il disastro odierno. Oggi l’acqua non è in mani pubbliche ma nelle mani del Partito democratico», ha dichiarato il viceministro degli Esteri, puntando il dito contro la sinistra che, a suo dire, ha affiogato la gestione di un bene prezioso come l'acqua nella palude dell'inefficienza.