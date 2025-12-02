Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

di
martedì 2 dicembre 2025
1' di lettura

Come sempre, la realtà conta più della propaganda della sinistra e di Maurizio Landini. Nonostante i compagni continuino a scendere in piazza ogni venerdì contro le misure economiche varate dal governo Meloni, l'Istat certifica un nuovo storico record per l'occupazione in Italia. A ottobre si è arrivati a 24.208.000 di occupati. 

"L’Istat certifica un nuovo massimo storico per l’occupazione: 62,7% il tasso registrato a ottobre e 24.208.000 gli occupati, numeri che la nostra Nazione non aveva mai raggiunto da quando esistono le rilevazioni - ha commentato su X Giorgia Meloni -. Continua anche la diminuzione della disoccupazione".

E ancora: "Sono dati che confermano la fiducia che arriva dal mondo del lavoro e dalle nostre imprese, e che incoraggiano a proseguire con serietà sulle politiche che sostengono occupazione e crescita - ha spiegato ancora il presidente del Consiglio -. Continuiamo su questa strada: più opportunità, più crescita, più futuro".

tag
giorgia meloni
occupazione

