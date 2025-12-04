Schlein, è fine corsa: "Chi vota Conte dentro il Pd"

Cosa succederà nel campo del centrosinistra? Chi sarà il leader in grado di unire Pd e Movimento 5 Stelle e, magari, diventarne il candidato premier? Carlo Calenda (che nel campo largo non è sicuro di starci) ha una sua idea, suggestiva, e suffragato dalle classiche fonti di "ben informati". E dal leader di Azione non arrivano buone notizie per Elly Schlein.

"Credo che Giuseppe Conte abbia delle carte da giocare, perché è stato presidente del consiglio e perché un'area del Pd lo preferisce - tutti quelli che si sono riuniti a Montepulciano - metà di loro, alle primarie faranno votare Conte", spiega Calenda ospite di Start su Sky Tg24. Parole che confermano quanto ormai Elly non riesca a controllare più nemmeno il suo partito.