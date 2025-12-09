Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Bignami fa impazzire Bonaccini, gelo da Giletti: "Poi è arrivata Elly"

martedì 9 dicembre 2025
Bignami fa impazzire Bonaccini, gelo da Giletti: "Poi è arrivata Elly"

2' di lettura

Basta una manciata di secondi a Galeazzo Bignami a imbarazzare Stefano Bonaccini e inquadrare il delirio politico in cui versa oggi il Partito democratico. Ospite in studio da Massimo Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera prova a tirarsi fuori dal dibattito sul principale partito d'opposizione italiano.

"Noi non vogliamo partecipare alla seduta", mette subito le mani avanti Bignami, con Giletti che invece lo incalza: "Però lei ha detto, vieni ad Atreiu che non ci sono i pro-Pal e non ci sono i maranza, credo, alla signora Schlein. Ma Elly Schlein non è venuta".

Tutto corretto, e a quel punto Bignami infierisce: "Non voglio sedermi e partecipare a sedute di psicanalisi del Pd, ho grande rispetto, non credo però di meritarlo. Devo dire bravi voi perché da uno che si chiama Bignami avete fatto una sintesi perfetta delle dieci correnti del Partito Democratico e tanto di cappello perché insomma avete saputo...", sottolinea con perfida ironia il meloniano. Che poi più o meno volontariamente parte all'attacco dello stesso Bonaccini, presidente dem ed europarlamentare sconfitto alle ultime primarie dalla Schlein, che sta ascoltando seduto di fronte a lui.

"Io mi permetto però di dire solo una cosa: ricordava prima Giletti che siamo emiliani. Stefano Bonaccini era presidente della regione Emilia-Romagna, espressione del Partito Democratico. La sua vice era Elly Schlein, espressione dell'estrema sinistra fuori dal Partito democratico", sottolinea Bignami. "Estrema sinistra? Non ci credi anche tu, estrema sinistra...", scuote il capo Bonaccini. "No, era l'estrema sinistra", insiste l'onorevole di FdI. "Era oltre, diciamo", prova ad aggiustare Giletti. E qui l'excursus di Bignami sembra proprio sale sulle ferite del suo interlocutore: "Bonaccini aveva vinto le primarie tra gli iscritti. Poi dopo sono arrivati e ha fatto un'Opa l'estrema sinistra e quella che era l'espressione dell'estrema sinistra si è presa il Pd. Che infatti oggi colloca all'estrema sinistra con i pro-Pal e i maranza".

tag
stefano bonaccini
galeazzo bignami
lo stato delle cose
massimo giletti
partito democratico
fratelli d'italia

Un video ha ripreso tutto Giletti preso a pugni da un ex agente dei servizi

A Lo Stato delle Cose Garlasco, Giletti sgancia la bomba in diretta: "C'è un altro Dna di Sempio", l'avvocato è senza parole

Cosa emerge Garlasco, Massimo Giletti: "L'unghia sparita", un'inchiesta taroccata?

ti potrebbero interessare

Forlani, l'uomo diviso tra Fanfani e Moro

Forlani, l'uomo diviso tra Fanfani e Moro

Francesco Damato
Da Ramy all’alta velocità: l’opposizione scelga da che parte stare

Da Ramy all’alta velocità: l’opposizione scelga da che parte stare

Pietro Senaldi
Fini si confessa ad Atreju: "Sbagliai a sciogliere An"

Fini si confessa ad Atreju: "Sbagliai a sciogliere An"

Elisa Calessi
Cgil, contratti in nero e buco da 6 milioni: esplode il caso in Sicilia

Cgil, contratti in nero e buco da 6 milioni: esplode il caso in Sicilia