Bignami fa impazzire Bonaccini, gelo da Giletti: "Poi è arrivata Elly"

Basta una manciata di secondi a Galeazzo Bignami a imbarazzare Stefano Bonaccini e inquadrare il delirio politico in cui versa oggi il Partito democratico. Ospite in studio da Massimo Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera prova a tirarsi fuori dal dibattito sul principale partito d'opposizione italiano.

"Noi non vogliamo partecipare alla seduta", mette subito le mani avanti Bignami, con Giletti che invece lo incalza: "Però lei ha detto, vieni ad Atreiu che non ci sono i pro-Pal e non ci sono i maranza, credo, alla signora Schlein. Ma Elly Schlein non è venuta".

Tutto corretto, e a quel punto Bignami infierisce: "Non voglio sedermi e partecipare a sedute di psicanalisi del Pd, ho grande rispetto, non credo però di meritarlo. Devo dire bravi voi perché da uno che si chiama Bignami avete fatto una sintesi perfetta delle dieci correnti del Partito Democratico e tanto di cappello perché insomma avete saputo...", sottolinea con perfida ironia il meloniano. Che poi più o meno volontariamente parte all'attacco dello stesso Bonaccini, presidente dem ed europarlamentare sconfitto alle ultime primarie dalla Schlein, che sta ascoltando seduto di fronte a lui.

"Io mi permetto però di dire solo una cosa: ricordava prima Giletti che siamo emiliani. Stefano Bonaccini era presidente della regione Emilia-Romagna, espressione del Partito Democratico. La sua vice era Elly Schlein, espressione dell'estrema sinistra fuori dal Partito democratico", sottolinea Bignami. "Estrema sinistra? Non ci credi anche tu, estrema sinistra...", scuote il capo Bonaccini. "No, era l'estrema sinistra", insiste l'onorevole di FdI. "Era oltre, diciamo", prova ad aggiustare Giletti. E qui l'excursus di Bignami sembra proprio sale sulle ferite del suo interlocutore: "Bonaccini aveva vinto le primarie tra gli iscritti. Poi dopo sono arrivati e ha fatto un'Opa l'estrema sinistra e quella che era l'espressione dell'estrema sinistra si è presa il Pd. Che infatti oggi colloca all'estrema sinistra con i pro-Pal e i maranza".