4 di Sera, Ceccardi spiana la sinistra che difende Maduro: "Cancellata"

"Sono 15 anni che in Venezuela manca totalmente la democrazia, ci sono oppositori politici incarcerati senza un motivo, ingiustamente": Susanna Ceccardi lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 parlando del raid americano a Caracas, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. "Oggi Maduro viene catturato dagli Usa e i venezuelani di tutto il mondo, emigrati, esiliati, scappati, festeggiano in tutte le piazze di tanti Paesi del mondo, soprattutto quelli dell'America latina, ma anche in Italia. Festeggiano perché sono stati perseguitati".

L'europarlamentare della Lega, poi, ha messo in evidenza un dato: "Negli ultimi anni più di 7 milioni di venezuelani sono dovuti fuggire da un regime che li ha affamati. Immagini terrificanti ci sono arrivate in questi anni dal Venezuela. Non possiamo parlare di Stato di diritto e di piena sovranità in un paese dove la democrazia è stata totalmente cancellata, i diritti individuali completamente cancellati da un regime comunista che ha affamato la propria popolazione.