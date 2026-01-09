PiazzaPulita, Romano Prodi e la crisi di nervi contro Meloni: "Per favore, ma quale legittimità..."

Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
1' di lettura

Un golpe illegittimo. Romano Prodi, ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 8 gennaio su La7, condanna l'azione di Donald Trump che - nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio - ha colpito Caracas e altre aree del Venezuela e catturato Nicolás Maduro. Alla domanda su "cosa ci sia di legittimo" rivoltagli da Corrado Formigli, l'ex premier risponde: "Di legittimo c’è solo l’affermazione della Meloni, il resto non lo è. Il congresso americano ha il diritto e il dovere di dichiarare ogni decisione di guerra, ma non è stato fatto". Per di più, insiste Prodi, "nella carta delle Nazioni Unite è proibita ogni azione militare se non in caso di legittima difesa... Difficile dire che questa sia legittima difesa". 

Insomma, per Prodi "era chiarissimo che un'azione militare come questa non si poteva fare. Quindi, per favore, non parliamo di legittimità". Il riferimento, ovviamente, è a Giorgia Meloni che aveva definito "legittima un'azione difensiva contro il narcotraffico".

Giorgia Meloni, Romano Prodi attacca: "Funambula, ma non c'è nulla"

Verrebbe da dire: il solito Romano Prodi, che attacca Meloni e Trump e strizza l'occhio alla Cina di Xi. "La fo...

Ma non è tutto, perché l'ex presidente del Consiglio si sofferma anche sulla Groenlandia e sulla necessità che l'Europa dovrebbe dare un segnale concreto della propria presenza, arrivando anche a schierare qualche migliaio di soldati in accordo con il governo danese e organizzando un'esercitazione militare sul territorio. Secondo Prodi, mentre a Bruxelles ci si limita a discutere, mancano decisioni operative capaci di incidere davvero. "Io manderei qualche migliaio di soldati, in Europa parlano ma non decidono", è la sua conclusione.

L'intervento di Prodi sul Venezuela a PiazzaPulita

