Acca Larentia, Repubblica-choc sul pestaggio rosso: "Scena non particolarmente violenta"

Calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma no, non si tratta di violenza. Almeno questo è il pensiero de La Repubblica, che in un articolo firmato da Marco Carta ha ricostruito - a suo modo - l'aggressione ai danni dei ragazzi di Gioventù Nazionale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. "La scena non è particolarmente violenta: si vedono calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma niente altro", si legge nel pezzo del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Una frase a dir poco sconvolgente, che però non è passata inosservata.
Ciò che di certo è sfuggito a Repubblica sono le testimonianze degli stesi ragazzi di Gn e dei loro parenti. "Minimizzare oggi significa legittimare domani. E se la prossima volta finirà peggio - il commento a caldo dell'organizzazione giovanile di FdI -, una parte della responsabilità sarà anche di chi ha scelto di chiamare la violenza con un nome più comodo".
"I miei figli e gli amici dei miei figli sono vivi per miracolo – ha scritto la giornalista – Un gruppo di sinistra li ha aggrediti, ma aggrediti per ammazzarli - ha scritto sui social Sabrina Fantauzzi, madre di due dei giovani aggrediti e portavoce del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli -. Non voglio risposte di odio. Aiutiamoci tutti a riportare l’equilibrio, la serenità, il confronto democratico".