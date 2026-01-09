Acca Larentia, Repubblica-choc sul pestaggio rosso: "Scena non particolarmente violenta"

Calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma no, non si tratta di violenza. Almeno questo è il pensiero de La Repubblica, che in un articolo firmato da Marco Carta ha ricostruito - a suo modo - l'aggressione ai danni dei ragazzi di Gioventù Nazionale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. "La scena non è particolarmente violenta: si vedono calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma niente altro", si legge nel pezzo del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Una frase a dir poco sconvolgente, che però non è passata inosservata.

Ciò che di certo è sfuggito a Repubblica sono le testimonianze degli stesi ragazzi di Gn e dei loro parenti. "Minimizzare oggi significa legittimare domani. E se la prossima volta finirà peggio - il commento a caldo dell'organizzazione giovanile di FdI -, una parte della responsabilità sarà anche di chi ha scelto di chiamare la violenza con un nome più comodo".