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FdI, Gabriele Bernabini è il consigliere più giovane d'Italia

venerdì 29 maggio 2026
FdI, Gabriele Bernabini è il consigliere più giovane d'Italia

1' di lettura

Gabriele Bernabini di Fratelli d'Italia ha compiuto 18 anni lo scorso 4 maggio e, da qualche giorno, è il consigliere più giovane d'Italia. Nelle ultimi elezioni comunali, è stato eletto nel consiglio di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. 

Il nuovo incarico "rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare al massimo", ha detto. "Ringrazio di cuore i cittadini per la fiducia e l’intera comunità di Gioventù Nazionale per il sostegno fondamentale". 

"Portare la voce dei giovani in Consiglio - continua - significa dare spazio a idee nuove e a una visione lungimirante, dimostrando che le nuove generazioni sono pronte a incidere già nel presente e a contribuire al governo del territorio". 

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Bernabini è stato eletto con la lista di centrodestra che sostiene il nuovo sindaco Simone Mercatelli, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il 18enne è già orientato al futuro: "Ora la campagna elettorale lascia spazio all’impegno concreto tra i banchi dell’amministrazione, con una comunicazione trasparente, costante e diretta per ridurre le distanze tra comune e cittadini. Siamo pronti a servire Verghereto". 

Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale dei giovani di FdI, ha commentato così l'elezione di Bernabini: "La sua elezione, come più giovane consigliere comunale d’Italia è un segnale importante. Sempre più giovani scelgono di assumersi responsabilità nelle istituzioni e di contribuire nel concreto alla vita delle proprie comunità".

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