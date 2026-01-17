Otto e Mezzo, la dem Funaro senza pudore sul caso di La Spezia: "Che problema abbiamo"

Quanto accaduto a La Spezia, dove un ragazzo è stato ucciso da un compagno di scuola, ha scosso anche il Partito democratico. Lo stesso Pd che all'atto pratico, quando si tratta di votare per pacchetti che aumentano la sicurezza, si tira indietro. La riprova? Le parole di Sara Funaro ospite di Otto e Mezzo. Nel salotto di La7 la sindaca di Firenze si esprime così sul caso: "È una tragedia che lascia una ferita e un dolore immenso alla famiglia" e "lascia ferite nella città".

In collegamento con Lilli Gruber vuole esprime anche la propria "vicinanza come sindaca e cittadina" alla famiglia del giovane ucciso. Poi però non manca l'attacco al governo: "Abbiamo un problema di sicurezza nel nostro paese e nelle nostre città, abbiamo necessità di risposte concrete. Per affrontare il disagio dei nostri giovani - prosegue - ci vogliono risorse nelle Asl per avere presidi sempre più forti, psicologi, fare attenzione nelle nostre scuole, avere programmi per l'inclusione: la nostra Regione lo ha fatto per avere lo psicologo di base".