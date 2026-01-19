Sondaggio-Mentana, FdI sfonda quota 31 per cento: addio sinistra

I sondaggi premiano ancora Giorgia Meloni. L'ultima rilevazione, quella realizzata da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, vede Fratelli d'Italia al primo posto. Anzi, in crescita. Rispetto alla settimana precedente, FdI segna un +0,2 per cento. Il partito di Meloni non solo sfonda quota 30 per cento, ma anche 31 (31,1 per cento). Segue il Partito democratico. Elly Schlein e i dem arrivano al 22,4 per cento lasciandosi alle spalle il 22,3 per cento del 12 gennaio. E ancora, terzo posto per il Movimento 5 Stelle.

Per i grillini si conferma il trend negativo degli ultimi mesi. La forza politica di Giuseppe Conte perde infatti lo 0,3 per cento e scivola al 12,4. Poco più in là Forza Italia e la Lega. La prima cresce del +0,1 e arriva all'8,4 per cento. Mentre il Carroccio di Matteo Salvini passa dall'8,3 per cento all'8 in sette giorni. In calo anche Verdi e Sinistra italiana (-0,1 per cento, 6,5 per cento). Tra i partiti minori segna un calo Italia Viva -0,2 per cento (2 per cento) e Azione (-0,1, al 2,8). Stabile +Europa, in risalita Noi Moderati +0,2 (all'1,2 per cento) e Altre Liste +0,4 per cento. Stabile al 32 per cento la percentuale di chi non si esprime.