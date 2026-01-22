Fdi affonda Elly Schlein: "Ogni volta che lo dice...", l'ultimo disastro

Fratelli d’Italia all’attacco dell’opposizione e, in particolare, del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein. La leader Dem, infatti, la scorsa estate aveva lamentato in un’intervista a La Stampa costi esorbitanti in ambito turistico: “I costi esplodono e i salari frenano. La gente non va in ferie. Gli ombrelloni chiusi sono un manifesto di tre anni di questa maggioranza”. A distanza di mesi e con il nuovo anno appena entrato, ecco che il partito di maggioranza è in grado di rispondere con i fatti a quelle accuse, cui peraltro già aveva replicato nell’immediato Giorgia Meloni: “Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia”.



Questa volta tocca al partito nel suo complesso, con un post sui social che sbugiarda la Schlein: “Ogni volta che Elly Schlein solleva una questione, viene puntualmente smentita dai numeri. Il 2025 è stato un anno record per il turismo e anche per le bugie della sinistra, che continua a collezionare smentite e figuracce”. Sul sito di FdI, inoltre, si legge che: “Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti emerge che nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. È questa la risposta al grande lavoro che il governo sta facendo e che sarà spunto di riflessione il prossimo fine settimana al Forum internazionale di Milano”.

Levata di commenti contro la Schlein immediata, c’è chi scrive: “Non ne azzecca una. E pensare che aspira a voler diventare Presidente del Consiglio. Per carità...”. Un altro utente scrive: “Queste persone non fanno bene. Inventano cose. Parlano male della propria patria. Non fanno bene a noi. Bisognerebbe mandarle a lavorare, non mantenerle e accettare che parlino in questo modo. Qui si scherza, ma è un problema serio. Nessuna idea, niente di niente”.