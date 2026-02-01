Sondaggio Pagnoncelli, FdI sale ancora: mai così in alto nell'ultimo anno

Fratelli d'Italia cresce ancora e compie un bel balzo in avanti rispetto alle scorse elezioni politiche. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al 29,4%, un punto in più rispetto all'ultimo mese. Si tratta del miglior risultato fotografato dall'istituto nell'ultimo anno. Una cifra che lo porta ben al di sopra dei numeri anche delle ultime Europee. Secondo Nando Pagnoncelli c'è da registrare anche una piccola crescita di Forza Italia dello 0,4% che lo porta così all'8,7%. La Lega, invece, è stabile all'8%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico in lieve crescita - di mezzo punto -, che sale così al 21,8%. Piccolo calo invece per il Movimento Cinque Stelle (-0,2%), che scende al 13,3%. Stesso discorso anche per Alleanza Verdi e Sinistra, stimata al 6,2%. Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione stimata al 2,3%, con una rilasciata dello 0,8% su dicembre.