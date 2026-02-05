Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

"Dobbiamo fare come la Spagna": l'ultima figuraccia di Elly. E Fdi non perdona

giovedì 5 febbraio 2026
"Dobbiamo fare come la Spagna": l'ultima figuraccia di Elly. E Fdi non perdona

2' di lettura

Ancora uno slogan, ancora una smentita dalla realtà. Se Elly Schlein, capo politico del Partito Democratico, infatti, sogna un’Italia sul modello della Spagna di Pedro Sanchez, quando apre gli occhi si scontra con crisi politiche, tensioni economiche, alleanze fragili e scandali giudiziari. E, soprattutto, con un decremento occupazionale importante.  Il mercato spagnolo, da inizio anno, ha subito infatti un calo significativo con 270.000 posti persi, la contrazione maggiore dal 2012, superando i 2,4 milioni di disoccupati. Il tasso di disoccupazione era sceso al 9,93% nel quarto trimestre del 2025, segnando il minimo dal 2008, ma è stato una lucciola che ha presto perso la propria luce.

Fratelli d’Italia, così, smaschera sui social il capo dell’opposizione e, al grido di “Spagna da imitare”, il partito di governo risponde: “Segretaria, preferiamo il record di occupati dell’Italia”. E il consenso arriva rapido sul web, oltre che in cabina elettorale. C’è chi ironizza: “La sinistra adora i poveri, infatti quando va al governo ne aumenta il numero”. C’è, poi, chi scrive: “Grazie di esistere e di fare il segretario della sinistra.... così Giorgia governerà ancora per anni”. C’è infine chi commenta così: “Ma questa non sa neanche di cosa parla le dicono di dire ca**ate e lei spara, ma si può prendere suo serio un soggetto del genere ?! Boh”.

Elly Schlein va da Floris e la spara grossa su Meloni: "A cosa ho assistito"

"Abbiamo assistito a una dimostrazione id irresponsabilita' di chi fa passare migliaia di manifestanti come vio...

Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, ha di recente mostrato l’apprezzamento per il nostro Paese sui mercati: “Le agenzie di rating continuano a registrare l’efficacia delle politiche economiche messe in atto dal governo Meloni. Standard & Poor’s ha non solo confermato per l’Italia il rating Bbb+, ma ha anche migliorato l’outlook portandolo a positivo. Si tratta di un segnale incontrovertibile: gli investitori si fidano dell’Italia ritenendola un Paese stabile e attrattivo. Ciò si riverbera incisivamente sul potere d’acquisto delle famiglie italiane e sulla vivacità delle nostre imprese”.

Schlein ribalta il Pd, "i nomi dei nuovi candidati". Alto tradimento: chi scarica

L'ora dei lunghi coltelli al Nazareno. Mezzo Partito democratico si sta adoperando per far fuori Elly Schlein, ma la...

tag
elly schlein

Boomerang Referendum giustizia, Gualmini guida la rivolta contro il Pd: "Tutti fascisti"

Senato, ok alla risoluzione della maggioranza Askatasuna, il Senato approva la risoluzione della maggioranza: "Le opposizioni ci hanno detto no"

Uniti ma non troppo Conte imbarazza Schlein: "Noi l'abbiamo presentata e loro la condividono"

ti potrebbero interessare

Vannacci, il "pistola" Pozzolo e il "pistolino" del generale: surreale dibattito sul nuovo partito

Vannacci, il "pistola" Pozzolo e il "pistolino" del generale: surreale dibattito sul nuovo partito

Alberto Busacca
Vannacci, per la sinistra è già il salvatore della Patria

Vannacci, per la sinistra è già il salvatore della Patria

Fabio Rubini
Roma, vandalizzata la sede di FdI alla Garbatella: "C'è un clima d'odio"

Roma, vandalizzata la sede di FdI alla Garbatella: "C'è un clima d'odio"

Redazione
"Ecco dove Vannacci non prenderà nemmeno un voto": la sentenza del sindaco leghista

"Ecco dove Vannacci non prenderà nemmeno un voto": la sentenza del sindaco leghista

Roberto Tortora