"Dobbiamo fare come la Spagna": l'ultima figuraccia di Elly. E Fdi non perdona

Ancora uno slogan, ancora una smentita dalla realtà. Se Elly Schlein, capo politico del Partito Democratico, infatti, sogna un’Italia sul modello della Spagna di Pedro Sanchez, quando apre gli occhi si scontra con crisi politiche, tensioni economiche, alleanze fragili e scandali giudiziari. E, soprattutto, con un decremento occupazionale importante. Il mercato spagnolo, da inizio anno, ha subito infatti un calo significativo con 270.000 posti persi, la contrazione maggiore dal 2012, superando i 2,4 milioni di disoccupati. Il tasso di disoccupazione era sceso al 9,93% nel quarto trimestre del 2025, segnando il minimo dal 2008, ma è stato una lucciola che ha presto perso la propria luce.

Fratelli d’Italia, così, smaschera sui social il capo dell’opposizione e, al grido di “Spagna da imitare”, il partito di governo risponde: “Segretaria, preferiamo il record di occupati dell’Italia”. E il consenso arriva rapido sul web, oltre che in cabina elettorale. C’è chi ironizza: “La sinistra adora i poveri, infatti quando va al governo ne aumenta il numero”. C’è, poi, chi scrive: “Grazie di esistere e di fare il segretario della sinistra.... così Giorgia governerà ancora per anni”. C’è infine chi commenta così: “Ma questa non sa neanche di cosa parla le dicono di dire ca**ate e lei spara, ma si può prendere suo serio un soggetto del genere ?! Boh”.