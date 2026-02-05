Dl sicurezza, Meloni: "Non misure spot, lo Stato non gira la testa dall’altra parte"

"Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, riferendosi al via libera del Consiglio dei ministri al dl sicurezza. Un pacchetto di norme volte a garantire maggiore sicurezza, soprattutto a seguito delle violenze di sabato scorso a Torino, alla manifestazione pro-Askatasuna. "Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento - ha proseguito la premier, rispondendo indirettamente alle polemiche già sollevate a sinistra -. In questi anni abbiamo costruito un impianto chiaro: difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele. È lo stesso percorso che ci ha portato a rafforzare con diverse misure la protezione dei cittadini e della legalità, a contrastare il crimine organizzato, ad aumentare le pene per chi aggredisce uomini e donne in divisa, ad assumere quasi 40 mila operatori e rinnovare contratti rimasti bloccati per anni, con risorse mai stanziate prima".

Tornando alle misure appena definite in Cdm, la presidente del Consiglio ha aggiunto: "Con i provvedimenti approvati oggi rafforziamo gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa. Rafforziamo la possibilità di allontanare soggetti pericolosi dalle aree più a rischio delle città. Introduciamo pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che diventa procedibile d’ufficio e la cancellazione del paradosso di finire indagato per sequestro di persona se fermi un ladro che ti ha appena derubato in attesa delle Forze dell’ordine. Ci occupiamo anche del fenomeno delle baby gang, con una stretta sui coltelli e il divieto di vendere ai minori ogni strumento atto ad offendere".