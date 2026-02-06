Silvia Sardone inguaia Faraone: "Ricordo quando salivi sulla ong di Rackete"

"Ma cosa c'entra?", tenta di difendersi l'esponente di Italia Viva nello studio di Paolo Del Debbio . E ancora: "Ti ricordo Sardone che la Rackete per questo reato che tu le contesti in televisione è stata assolta, non è stato speronato nessuno". Da qui la frecciata della leghista: "Ah, perché tu quando sei salito, sapevi già l'esito? Sapevi già che sarebbe stata assolta?".

Sardone aveva già criticato la posizione di Pd e compagni: "Quanto accaduto oggi con l’ennesimo, pesantissimo, assalto alla polizia da parte dei violenti di Askatasuna è intollerabile e deve essere chiamato col suo nome: terrorismo rosso. Non sono manifestanti, sono professionisti della violenza, agitatori che vogliono il ritorno alla lotta armata e che meritano solo il carcere, non la tolleranza di cui godono da troppo tempo. È gravissimo che esponenti di sinistra, tra cui rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra abbiano partecipato al corteo".