Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Dritto e Rovescio, Cruciani incastra l'attivista: "Chi ha aggredito il poliziotto deve andare in carcere?"

di Roberto Tortoravenerdì 6 febbraio 2026
Dritto e Rovescio, Cruciani incastra l'attivista: "Chi ha aggredito il poliziotto deve andare in carcere?"

2' di lettura

Il nuovo Decreto Sicurezza varato dal governo ha visto finalmente la luce, con un pacchetto di misure rivendicato con orgoglio dal premier, Giorgia Meloni: "Non misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia dell'esecutivo, con un approccio più duro sulla sicurezza. Finora, un certo doppiopesismo della magistratura ha reso difficile difendere i cittadini”. Se ne parla a “Dritto e Rovescio”, il programma di Rete4 che approfondisce i temi d’attualità, condotto da Paolo Del Debbio.

In studio, tra gli ospiti, c’è Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker di Radio 24, in onda tutti i giorni con il suo programma “La Zanzara”. Cruciani difende il poliziotto aggredito a Torino e si scaglia contro gli aggressori, chiedendo all’attivista presente in studio una semplice cosa: “Dietro Paolo Del Debbio ci sono queste immagini che sono un po' la fotografia di quello che è accaduto, uno che tira un estintore e il poliziotto salvato da un altro suo collega. Secondo te chi ha aggredito quel poliziotto con un martelletto e anche con delle spranghe deve andare in galera sì o no?”. Luca, il ragazzo interpellato, tentenna: “Dipende da quale persona di queste, lo stabilisce un giudice…”. 

Cruciani incalza: “Ma dimmelo, io sto chiedendo a te! Una tua opinione ce l'avrai! Uno che aggredisce un poliziotto, vai in galera o no?”. Ancora Luca abbozza una risposta: “Con i decreti di sicurezza deve andare in galera”. Cruciani non si accontenta: “Ma perché parli di altro? Io ti ho fatto una domanda! Non vuoi rispondere, perché non sai rispondere e perché hai paura di inimicarti i tuoi amichetti! Sto dicendo una cosa, quello che ha aggredito il poliziotto per terra, secondo te, va preso e sbattuto in galera? È un criminale, è da condannare, il giudice gli darà quanto gli deve dare! Si o no?”.

tag
dritto e rovescio
giuseppe cruciani

Lite in tv Dritto e Rovescio, Gio Urso spiana Granato: "Lei ha mai lavorato?": il comunista balbetta

Le violenze in piazza Dritto e rovescio, Del Debbio spiana Pd e Avs: "Se fossi stato un uomo di sinistra..."

La premier da Del Debbio Dritto e rovescio, Meloni durissima: "Non esiste che un immigrato abbia più diritti di un italiano"

ti potrebbero interessare

Dritto e Rovescio, Gio Urso spiana Granato: "Lei ha mai lavorato?": il comunista balbetta

Dritto e Rovescio, Gio Urso spiana Granato: "Lei ha mai lavorato?": il comunista balbetta

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, Del Debbio spiana Pd e Avs: "Se fossi stato un uomo di sinistra..."

Dritto e rovescio, Del Debbio spiana Pd e Avs: "Se fossi stato un uomo di sinistra..."

4 di Sera, "più poliziotti" e "Stato di Polizia": sinistra in tilt

4 di Sera, "più poliziotti" e "Stato di Polizia": sinistra in tilt

Claudio Brigliadori
La caduta del boss incolla alla tv

La caduta del boss incolla alla tv

Klaus Davi