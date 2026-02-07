Libero logo
Regionali, ora Avs vuole il riconteggio in Puglia: depositato il ricorso

sabato 7 febbraio 2026
1' di lettura

Avs in Puglia ha depositato al Tar di Bari un ricorso contro l’esito delle elezioni regionali degli scorsi 23 e 24 novembre quando, pur superando la soglia di sbarramento del 4% (precisamente il 4,10%), non ha riportato seggi, a causa di un meccanismo complicato di calcolo e assegnazione dei seggi. La legge elettorale pugliese prevede che ai fini dello sbarramento le percentuali si calcolino sui voti espressi ai candidati presidenti.

E questo ha fatto “scivolare” la percentuale. Il ricorso si basa sull'interpretazione della norma. «Lo dobbiamo ai nostri elettori, ai pugliesi e alla democrazia», spiegano Mino Di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italiana Puglia, Rosa D'Amato, co-portavoce regionale di Europa Verde Puglia, Riccardo Rossi, co-portavoce Regionale di Europa Verde Puglia. Se il ricorso dovesse essere accolto per Avs, che ha ottenuto poco meno di 55mila voti, scatterebbero due seggi che verrebbero sottratti ad altre liste della maggioranza di centrosinistra. Anche un'altra lista, centrista, a sostegno del presidente eletto, l’esponente Pd Antonio Decaro, si trova in una situazione simile a quella di Alleanza Verdi Sinistra.

tag
avs
puglia

