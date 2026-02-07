Regionali, ora Avs vuole il riconteggio in Puglia: depositato il ricorso

Avs in Puglia ha depositato al Tar di Bari un ricorso contro l’esito delle elezioni regionali degli scorsi 23 e 24 novembre quando, pur superando la soglia di sbarramento del 4% (precisamente il 4,10%), non ha riportato seggi, a causa di un meccanismo complicato di calcolo e assegnazione dei seggi. La legge elettorale pugliese prevede che ai fini dello sbarramento le percentuali si calcolino sui voti espressi ai candidati presidenti.