Angelo Bonelli, Delmastro lo umilia "Prendo la spilla, ma non lo candidate"

di
giovedì 5 febbraio 2026
Angelo Bonelli, Delmastro lo umilia "Prendo la spilla, ma non lo candidate"

A RealPolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, c'è stato un bel confronto tra Angelo Bonelli e Andrea Delmastro. Il tema? L'Ice, la polizia americana che si occupa del controllo dell'immigrazione illegale. La sinistra ha gridato allo scandalo quando si è saputo che l'Ice avrebbe seguito la delegazione statunitense in Italia, per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Solita sceneggiata del campo larghissimo che si è presentato in piazza per manifestare con dei fischietti. Ma tant'è.

A un certo punto di portavoce dei Verdi e leader di Avs si è alzato dalla sua sedia per regalare la spilla - con scritto: "Ice Out" - che aveva attaccato alla sua giacca al sottosegretario alla giustizia. Delmastro, visibilmente divertito, si è prestato al gioco. ma poi ha rifilato una stoccata velenosissima ad Angelo Bonelli. "Io la posso prendere a una sola condizione: l'accetto, però mi garantisci che stavolta quello che prendeva a martellate il poliziotto non lo candidate alle elezioni o al Parlamento europeo". Il riferimento è a Ilaria Salis, candidata ed eletta tra le fila di Avs a Bruxelles dopo che era stata arrestata a Budapest per aver aggredito un manifestante di estrema destra. Almeno questa è l'accusa delle toghe ungheresi.

Claudio Brigliadori