Marina Berlusconi, via all'"assedio del Palazzaccio": toghe all'angolo, cosa sta succedendo

Dalle parole ai fatti: dopo le dichiarazioni, potentissime, di Marina Berlusconi , a Roma Forza Italia prepara una offensiva con pochi precedenti contro le toghe rosse. La figlia primogenita di Silvio, fondatore del partito azzurro, martedì è stata chiara. In una intervista al Corriere della Sera, ha legittimato la battaglia della premier Giorgia Meloni e del governo contro la "magistratura politicizzata" definendola senza giri di parole "la cosa giusta" da fare e mettendo all'indice il "vergognoso mercato delle nomine" interno al Csm .

In prima fila, ovviamente, i papaveri forzisti a cominciare da Enrico Costa, il più attivo nel contrattaccare e svelare le "bufale" del fronte del No e le magagne delle toghe. Ufficialmente, non ci saranno stendardi o vessilli di partito ma l'iniziativa, sottolinea ancora il Messaggero, "richiama la maratona che nel 2019 radunò i big di Forza Italia proprio sugli scaloni del Palazzaccio per la riforma della prescrizione". Nel nome di Silvio, insomma. E di Marina, secondo la quale "la riforma è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati, e per garantire la vera 'terzietà' dei giudici".