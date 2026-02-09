Referendum giustizia, toghe rosse contro Pd: "Vuoto pneumatico"

Il fronte del No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si spacca anche internamente. E così nelle chat WhatsApp del Fronte del No volano accuse non solo contro il governo Meloni e i magistrati pro-Sì, ma pure contro il Partito Democratico, giudicato incapace di difendere con forza i "privilegi della giurisdizione".

Come riportato da Il Giornale, un giudice sfoga nella chat: "E adesso con l’opposizione così debole la fanno da padroni", riconoscendo la superiorità dell'esecutivo rispetto al "vuoto pneumatico" del Pd di Elly Schlein. Il Pd ha reagito al decreto del Consiglio dei ministri (confermato dal presidente Sergio Mattarella, che ha aggiunto il quesito ammesso dalla Cassazione) accusando l'esecutivo di "prepotenza istituzionale" e "mancanza di rispetto per le istituzioni".