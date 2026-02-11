Generale Vannacci, ritirata sull'Ucraina: "Perché votiamo la fiducia"

Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 207 sì, 119 no e quattro astenuti, alla questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sull'Ucraina. Il testo, formato da tre articoli, ha come obiettivi quelli di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative di Kiev, di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini e di garantire una idonea formazione sulla sicurezza e una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto. A partire dalle ore 16.45, dopo il question time, è in programma il seguito dell'esame del provvedimento, a cominciare dai 19 ordini del giorno presentati. Il Decreto, da inviare al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo primo marzo.

Il cortocircuito però in aula è totale. Non tanto nella maggioranza, che ha votato come ovvio la fiducia al decreto presentato dal governo. Ma in Futuro Nazionale e nel centrosinistra. Il generale Roberto Vannacci è uscito dalla Lega anche, così ha spiegato prima di fondare il suo movimento, per disaccordi sulla linea da tenere con Kiev. Addirittura aveva dato del "traditore" a Matteo Salvini. Ora però, alla prova del voto alla Camera, i deputati a lui vicini hanno dato il voto favorevole al decreto, con un malizioso escamotage politico. Si tratta, ha spiegato lo stesso Vannacci, di un "voto per collocarci a destra".

"Fn vota a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di destra come Futuro nazionale sa bene dove stare", le parole di Vannacci. "Infatti, ho sempre detto che non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la nazione, a differenza di quanto viene sostenuto da alcuni e lo dimostriamo nei fatti", aggiunge l'europarlamentare, ormai ex leghista. "Manterremo i nostri ordini del giorno che contengono l'impegno a interrompere le forniture di armi, a favore dell'esercito di Zelensky e voteremo, altresì, contro nel voto finale - sottolinea -. Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l'etichetta di essere insieme ai Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein di turno, ma, al contempo, non rinunciamo alla nostra identità".