Vannacci, i suoi deputati umiliati in aula: il clamoroso gesto dei leghisti

Due le immagini della giornata. La prima: i leghisti che fanno il grande sgarbo e abbandonano l’aula mentre parla il vannacciano Ziello . La seconda: il non voto sull’ordine del giorno Pd firmato da Laura Boldrini , Paolo Ciani, Arturo Scotto e Nico Stumpo .

Dal Pd parla Piero Fassino: “Con la fiducia volete evitare un dibattito che avrebbe messo a nudo le ambiguità di una maggioranza condizionata da settori filo-putiniani”. E ancora: “Voteremo sì all’invio di aiuti militari e umanitari all’Ucraina”. Magi attacca: “Il giochetto parlamentare della fiducia… ha consentito di lasciare una porta aperta all’ingresso dei putiniani in maggioranza”. Intanto Vannacci scalda i motori: il 4 marzo sarà a Roma. E la partita, statene certi, è appena cominciata.