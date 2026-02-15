Caivano, lettere minatorie a Giorgia Meloni e a don Patriciello: "Lo Stato c'è"

C'è un clima pesantissimo a Caivano. Una serie di lettere minatorie è stata recapitata al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello. Oltre che don Patriciello, oggetto delle minacce sono la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Marco Cappellari, de L'Altipiano, autore di diversi articoli su don Patriciello e destinatario di lettere dal contenuto analogo a quelle ricevute dal parroco di Caivano. Informato dell'accaduto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il prefetto ha quindi convocato per domani, a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi.

