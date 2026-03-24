Il sondaggista Noto, "chi ha votato No al referendum". Politiche ed europee, un dato pesantissimo

"Tra 'Sì' e 'No' al referendum sulla giustizia, ecco come hanno votato gli elettori dei singoli partiti. Spuntano alcuni dati interessanti: all'interno del centrodestra l'elettorato che ha votato maggiormente 'No' è quello di Forza Italia (17,9%), mentre nel campo opposto l'elettorato che ha votato con più forza il 'Sì' è quello del Movimento Cinque Stelle (13%). Ma questa consultazione è stata condizionata anche da un altro aspetto: per la prima volta hanno votato elettori che non si erano recati alle urne né per le Politiche, né per Europee: il 57,7% di essi hanno optato per il 'No' mentre il 42,3% per il 'Sì".

A dirlo all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia che ha effettuato l'analisi degli Exit poll per Rai. Per il resto gli elettori di centrodestra e centrosinistra hanno confermato i due blocchi contrapposti sulla riforma della giustizia seguendo le scelte di maggioranza e opposizioni. I 'Sì' dell'elettorato di Fratelli d'Italia sono pari all'88,8%; i 'No' all'11,2%. L'85% dell'elettorato della Lega si è espresso a favore, il 14,1% contro. L'82,1% dell'elettorato di Forza Italia - Noi Moderati - Ppe ha votato 'Sì', mentre 17,9% 'No'. Per quanto riguarda le forze di opposizione, il 90,4% dell'elettorato del Partito Democratico ha messo una croce sul 'No', mentre ha votato 'Sì' il 9,6%. Contrari alla riforma l'87,0% degli elettori del Movimento 5 Stelle e 13% i favorevoli. Quasi del tutto compatti gli elettori di Alleanza Verdi Sinistra: i 'No'nel loro caso hanno raggiunto il 93,1%, mentre i 'Sì' si sono fermati al 6,9%.

Interessante anche il dato sull'età degli elettori: nella fascia tra i 18-34 anni hanno votato 'No' il 61,1%, mentre i favorevoli sono stati il 38,9%. I 35-54enni si sono divisi tra il 53,3% di 'No' e 46,7% di 'Sì'. Mentre i 55enni e oltre hanno votato a favore nel 50,7% dei casi e contro nel 49,3%.