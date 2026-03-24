Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Il sondaggista Noto, "chi ha votato No al referendum". Politiche ed europee, un dato pesantissimo

martedì 24 marzo 2026
Il sondaggista Noto, "chi ha votato No al referendum". Politiche ed europee, un dato pesantissimo

2' di lettura

"Tra 'Sì' e 'No' al referendum sulla giustizia, ecco come hanno votato gli elettori dei singoli partiti. Spuntano alcuni dati interessanti: all'interno del centrodestra l'elettorato che ha votato maggiormente 'No' è quello di Forza Italia (17,9%), mentre nel campo opposto l'elettorato che ha votato con più forza il 'Sì' è quello del Movimento Cinque Stelle (13%). Ma questa consultazione è stata condizionata anche da un altro aspetto: per la prima volta hanno votato elettori che non si erano recati alle urne né per le Politiche, né per Europee: il 57,7% di essi hanno optato per il 'No' mentre il 42,3% per il 'Sì".

A dirlo all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia che ha effettuato l'analisi degli Exit poll per Rai. Per il resto gli elettori di centrodestra e centrosinistra hanno confermato i due blocchi contrapposti sulla riforma della giustizia seguendo le scelte di maggioranza e opposizioni. I 'Sì' dell'elettorato di Fratelli d'Italia sono pari all'88,8%; i 'No' all'11,2%. L'85% dell'elettorato della Lega si è espresso a favore, il 14,1% contro. L'82,1% dell'elettorato di Forza Italia - Noi Moderati - Ppe ha votato 'Sì', mentre 17,9% 'No'. Per quanto riguarda le forze di opposizione, il 90,4% dell'elettorato del Partito Democratico ha messo una croce sul 'No', mentre ha votato 'Sì' il 9,6%. Contrari alla riforma l'87,0% degli elettori del Movimento 5 Stelle e 13% i favorevoli. Quasi del tutto compatti gli elettori di Alleanza Verdi Sinistra: i 'No'nel loro caso hanno raggiunto il 93,1%, mentre i 'Sì' si sono fermati al 6,9%.

Interessante anche il dato sull'età degli elettori: nella fascia tra i 18-34 anni hanno votato 'No' il 61,1%, mentre i favorevoli sono stati il 38,9%. I 35-54enni si sono divisi tra il 53,3% di 'No' e 46,7% di 'Sì'. Mentre i 55enni e oltre hanno votato a favore nel 50,7% dei casi e contro nel 49,3%. 

tag
sondaggio noto
antonio noto
referendum giustizia
fratelli d'italia
partito democratico
parco nord

Magistratura in macerie Referendum, "un'istituzione si è fatta partito": il più pesante atto d'accusa all'Anm

La magistrata per il Sì Referendum, l'Anm a Napoli esulta contro Annalisa Imparato: "Chi non salta..."

Italia indignata Gaia Tortora, "perfetto. Buon divertimento": il video che smaschera le toghe rosse

ti potrebbero interessare

Quarta repubblica, Matilde Siracusano spiana la Serracchiani: "Voglio esprimerle solidarietà"

Quarta repubblica, Matilde Siracusano spiana la Serracchiani: "Voglio esprimerle solidarietà"

Referendum, speciale TgLa7: Renzi fa il galletto, Mentana lo impallina. "Il più grande esperto..."

Referendum, speciale TgLa7: Renzi fa il galletto, Mentana lo impallina. "Il più grande esperto..."

Schlein e il referendum, "festeggiamo in piazza". Al Pd sembra di aver vinto i mondiali

Schlein e il referendum, "festeggiamo in piazza". Al Pd sembra di aver vinto i mondiali

Il "No" vince e loro esultano: si tengono la mala-giustizia (e il governo Meloni)

Il "No" vince e loro esultano: si tengono la mala-giustizia (e il governo Meloni)