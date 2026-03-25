Daniela Santanchè, il clamoroso arrivo al ministero (e le parole della portavoce)

Dopo la richiesta pubblica di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni . nessuna mossa da parte della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che dunque resta sulle barricate e, per ora, resiste. Alle 10 di questa mattina è arrivata al dicastero da lei guidato, come se fosse un giorno qualsiasi. D'altronde era stata lei stessa a preannunciarlo in una nota di ieri sera: “Sarò regolarmente in ufficio”. Uscita dalla macchina al telefono, non ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

Intanto in aula al Senato, il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, rispondendo alle opposizioni che poco prima avevano chiesto di discutere la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo, ha detto: "Quanto alla Santanchè, come tutti i ministri seguirà le indicazioni del presidente del Consiglio, ma non prendiamo lezioni da chi ha limitato i diritti degli italiani con Dpcm e per evitare il passaggio parlamentare". A seguire, ci sono stati momenti di tensione con urla e accuse incrociate che il vicepresidente Gian Marco Centinaio ha cercato di contenere minacciando di sospendere l'assemblea. Malan ha poi ricordato che la presidente del Consiglio "è venuta in aula 10 giorni fa" e che "le tre questioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè sono estranee all'attività del governo. Non è una questione politica ma situazioni personali che nulla hanno a che fare con la vita del governo".