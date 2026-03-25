Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Se quella di ieri è stata una giornata particolare, quella di oggi è da fiato sospeso. Nell'attesa di capire che cosa accadrà a Daniela Santanchè, quale sarà il suo destino politico e soprattutto quale sarà la sua decisione dopo il pressing di Meloni per le dimissioni, ecco che arriva la mozione di sfiducia alla Camera presentata dalle opposizioni. Una mozione di sfiducia alla ministra è stata infatti depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione.

Ecco il testo firmato da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (Iv) e Riccardo Magi (+Europa). Insomma, la sinistra prova a infilarsi in questa bagarre che sta pian piano montando attorno al caso Santanchè.