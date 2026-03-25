Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Se quella di ieri è stata una giornata particolare, quella di oggi è da fiato sospeso. Nell'attesa di capire che cosa accadrà a Daniela Santanchè, quale sarà il suo destino politico e soprattutto quale sarà la sua decisione dopo il pressing di Meloni per le dimissioni, ecco che arriva la mozione di sfiducia alla Camera presentata dalle opposizioni. Una mozione di sfiducia alla ministra è stata infatti depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione.
Ecco il testo firmato da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (Iv) e Riccardo Magi (+Europa). Insomma, la sinistra prova a infilarsi in questa bagarre che sta pian piano montando attorno al caso Santanchè.
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Ma di fatto c'è un dettaglio in questa giornata che si preannuncia lunghissima che potrebbe dare un'indicazione sugli "scenari" da qui a qualche ora. Secondo un'indiscrezione riportata da Repubblica sarebbe già saltato uno degli impegni in agenda della ministra previsti per oggi. La ministra del Turismo Daniela Santanchè infatti oggi era annunciata tra gli ospiti della presentazione del libro di Beppe Convertini “Il Paese delle tradizioni”, alle 14.30 alla Camera. La partecipazione, pero, sarebbe stata cancellata. “Era già deciso da ieri”, fa sapere la portavoce della ministra. Vedremo che cosa accadrà in questa giornata che, ribadiamo, sarà lunghissima.