Alessia Morani a 4 di Sera, "Io alzo le mani": vuole un'altra testa

Dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e del ministro Daniela Santanchè, ecco che la sinistra vuole cacciare anche Carlo Nordio. L'ultima assurda teoria arriva da Alessia Morani. Ospite di 4 di Sera, l'ex deputata del Partito democratico riferisce che "Nordio dice in Parlamento 'mi assumo la responsabilità del fallimento del referendum', ma se il fallimento del referendum è così palese, certificato da 15 milioni di elettori, che cosa serve in questo Paese per dimettersi?".
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E ancora: "Scusate, la riforma presentata da un ministro che è stato sonoramente bocciato dagli elettori dice che 'sono responsabile, ma non c'è motivo per dimettermi', che cosa bisogna fare in questo Paese per far dimettere un ministro che fallisce il referendum costituzionale?". Poi il riferimento a quanto accaduto tempo addietro: "Vorrei ricordare che nel 2016 non si dimise un ministro, si dimise il governo, Renzi andò a casa e si dimise da presidente del Consiglio e da segretario del Partito democratico. Stavolta noi assistiamo invece a questo teatrino perché vorrei ricordare che le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè non c'entrano niente con il referendum, sono tardive, bisognava darle prima perché quello che hanno fatto è molto grave".
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"Invece - prosegue - oggi l'unico che si doveva dimettere era Nordio perché gli italiani gli hanno detto un no grande come una casa". Insomma, conclude, "io alzo le mani perché se nemmeno in questo caso ci sono motivi per dimetterci vuol dire che in questo Paese vale tutto, cioè oramai passa tutto in carrozza, non conta più niente". Da che pulpito...
"Ad oggi l’unico a doversi dimettere era il ministro Nordio"— 4 di sera (@4disera) March 25, 2026
Alessia Morani a #4disera pic.twitter.com/z44WdfQDKe