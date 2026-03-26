Alessia Morani a 4 di Sera, "Io alzo le mani": vuole un'altra testa

E ancora: "Scusate, la riforma presentata da un ministro che è stato sonoramente bocciato dagli elettori dice che 'sono responsabile, ma non c'è motivo per dimettermi', che cosa bisogna fare in questo Paese per far dimettere un ministro che fallisce il referendum costituzionale?". Poi il riferimento a quanto accaduto tempo addietro: "Vorrei ricordare che nel 2016 non si dimise un ministro, si dimise il governo, Renzi andò a casa e si dimise da presidente del Consiglio e da segretario del Partito democratico. Stavolta noi assistiamo invece a questo teatrino perché vorrei ricordare che le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè non c'entrano niente con il referendum, sono tardive, bisognava darle prima perché quello che hanno fatto è molto grave".