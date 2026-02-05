4 di Sera, Elisabetta Gardini attacca toghe e sinistra: "Messaggio devastante"

"Dopo tutto quello che è successo, un pandemonio a Torino, i tre indagati per l'aggressione a suon di martellate al poliziotto sono già usciti dal carcere". Paolo Del Debbio apre così l'ultima puntata di 4 di Sera, su Rete 4, in un clima di rabbia e sconcerto.

"Naturalmente uno dice, ma siete garantisti o no? Assolutamente - premette il conduttore -, però ci pare che ci fossero i presupposti di pericolosità sociale almeno per limitare la libertà fino a quando le indagini abbiano preso almeno un certo corso. Poi, capite che se un ministro dell'interno parla di strategia eversiva contro lo Stato, e poi dopo uno dice, 'ma allora perché quelli sono usciti, se c'è una strategia?'. Come mai il poliziotto, che è di diverso tipo, ma insomma la gente che a Rogoredo ha ucciso un uomo, ora deve rispondere di omicidio volontario?".

Anche Elisabetta Gardini, deputato e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, è dura contro le toghe: "Penso che sia un messaggio devastante che si manda agli italiani perché l'impressione, la sensazione, la paura è che si indeboliscano gli agenti, la Polizia, le forze dell'ordine che difendono lo Stato, che difendono tutti i cittadini e che invece poi si incoraggino quelli che sono i violenti".

"Lei ha visto le immagini - prosegue in collegamento l'onorevole, rivolgendosi a Del Debbio -, ha sentito quello che è accaduto, l'abbiamo visto tutti e dispiace di vedere che di fronte a quello che è un attacco non è a un governo, come dice Askatasuna nei suoi deliranti comunicati stampa, ma un attacco allo Stato perché quando si attaccano le persone in divisa si attacca lo Stato, dispiace che ci sia una opposizione che invece ne fa una questione di parte". A Riccardo Magi, leader di +Europa in studio, non resta che ascoltare con un certo malcelato imbarazzo.