Ilaria Salis, Fratoianni la spara: "Non voglio fare il complottista, ma..."

Sulla questione dell'assistente parlamentare, i big di Avs non parlano preferendo ripetere la manfrina del blitz della polizia e dei "diritti da europarlamentare violati". "Se la questura, come ci ha detto il questore sabato, ha dovuto per dovere d'ufficio eseguire questo controllo, anche se evidentemente qualche cortocircuito c'è stato lo stesso evidentemente, gli agenti che sono intervenuti non hanno capito che quel nome era noto in Italia per ragioni legate al dibattito e alla visibilità di Ilaria Salis: era un po' difficile immaginarlo - commenta Nicola Fratoianni, deputato rossoverde e leader di Sinistra italiana -. Non voglio fare il complottista e credo alla versione data dal questore di Roma. Non ho nessuna voglia di scaricare la colpa sui due agenti che facevano il loro lavoro, attribuendo loro una responsabilità che probabilmente non hanno. Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel sistema informativo, ma questo è secondario, perché riguarda solo l'episodio in sé. Il punto vero è che questa vicenda colpisce ancora una volta Ilaria Salis e ha a che fare con un terzo paese, in questo caso la Germania, come è stato accertato, e io credo che le nostre autorità politiche dovrebbero porsi il problema e porlo con forza".