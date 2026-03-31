Ilaria Salis si è fregata da sola: il nodo è l'inchiesta, non l'amante

La storia di Ilaria Salis è un romanzo a puntate. E come in ogni romanzo, non poteva mancare una questione di cuore. Ovviamente con contorni comici. È curioso, per esempio, che a rendere la posizione dell’eurodeputata Avs sostanzialmente indifendibile sia stata proprio lei: se avesse evitato di pubblicare sui social le foto dei controlli di polizia a Roma, se non si fosse messa a gridare allo stato di polizia, al regime orbaniano in Italia e tutte le altre sparate da centro sociale cui ormai ci ha abituato, nessuno avrebbe mai saputo che la giustizia tedesca è sulle sue tracce. Nessuno avrebbe saputo delle segnalazioni sul suo conto.

L’unico fatto dimostrato finora è l’esistenza di ombre inquietanti sulla paladina della sinistra italiana: perché finché era Budapest ad accusarla per i suoi legami estremisti, i suoi compagni avevano gioco facile ad archiviare la cosa come il complotto di un pericoloso regime nero.