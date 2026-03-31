Ilaria Salis si è fregata da sola: il nodo è l'inchiesta, non l'amante

La storia di Ilaria Salis è un romanzo a puntate. E come in ogni romanzo, non poteva mancare una questione di cuore. Ovviamente con contorni comici. È curioso, per esempio, che a rendere la posizione dell’eurodeputata Avs sostanzialmente indifendibile sia stata proprio lei: se avesse evitato di pubblicare sui social le foto dei controlli di polizia a Roma, se non si fosse messa a gridare allo stato di polizia, al regime orbaniano in Italia e tutte le altre sparate da centro sociale cui ormai ci ha abituato, nessuno avrebbe mai saputo che la giustizia tedesca è sulle sue tracce. Nessuno avrebbe saputo delle segnalazioni sul suo conto.
L’unico fatto dimostrato finora è l’esistenza di ombre inquietanti sulla paladina della sinistra italiana: perché finché era Budapest ad accusarla per i suoi legami estremisti, i suoi compagni avevano gioco facile ad archiviare la cosa come il complotto di un pericoloso regime nero.
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Mentre diventa difficile sostenere che anche Berlino muova contro di lei sulla base di un’oscura azione reazionaria. Eppure Ilaria, invece di provare un comprensibile imbarazzo, ha scelto di caricare a testa bassa e dare conto delle vessazioni subite.
Vittima di un accanimento ingiustificato, povera stella: sembra sempre cadere dalle nuvole quando qualcuno la interroga sulle sue vicende. Il tutto anche se è sempre stata la Salis a ricordare la sua vicinanza ai “compagni” arrestati in Ungheria per gli ormai celebri pestaggi antifascisti, così come ha sempre rivendicato le occupazioni decennali e ora difende come “piccolezze” anche i precedenti penali del suo assistente Bonnin (descritte in prima battuta da Tempo e Giornale) e le strane simpatie dell’altro collaboratore, Tombolini, quello che sui social pubblicava foto di poliziotti presi a bastonate (storia raccontata invece da Libero).
Ilaria Salis e Ivano Bonnin, il centrodestra: "Chiarisca o si dimetta"Un grosso imbarazzo destinato a diventare un nuovo, deflagrante caso politico. "Ilaria Salis chiarisca sulla situaz...
Resta un problema, però, ovvero quello di non restituire il favore all’estremista brianzola provando a infilare la testa sotto le sue lenzuola. Chi ha letto le ricostruzioni dei giorni scorsi lo sa: l’eurodeputata è stata visitata dalla polizia all’alba, mentre si trovava in compagnia del suo assistente, Bonnin. E qualcuno ha fatto notare un passaggio dei regolamenti dell’Unione Europea: è vietato assumere parenti o persone con le quali si intrattiene una relazione stabile. E più di un politico ora le chiede di chiarire la natura di questa relazione con il suo assistente. Cosa che lei non sembra disposta a fare. Come superare la sua reticenza? Ovvio, bisognerebbe spulciare nella sua vita privata per scoprire quando e come è iniziata la love story, definire bene il concetto di “stabilità” alla base della norma Ue e così via. Torbido.
Ilaria Salis, la difesa scomposta del suo assistente: "Bonnin? Cose di 10 anni fa"Dopo lo show difensivo a In altre parole su La7, ospite di Massimo Gramellini, l'eurodeputata Ilaria Salis concede i...
Può venire il sospetto che a parti invertire, con un parlamentare di centrodestra al centro della vicenda, nessuno avrebbe usato tanta cortesia, scatenando una campagna a base di foto di baci rubate e racconti di vicini di casa su quante volte sono stati visti varcare la soglia di casa insieme a tarda ora. Ma siamo sicuri di voler provare a dare l’assalto a una signora con un passato di 12 anni di occupazioni abusive e accusata di legami con bande di picchiatori rossi per le sue avventure amorose? Oltre che torbido, inutile.