La Flotilla aveva già tutto pronto: "Grafiche, video, comunicati", subito dopo il blitz a Creta...

Chiagni e Flotilla. Prima i pro-Pal annunciano la rivoluzione, poi si fanno arrestare e frignano. Lacrime finte come lo scopo umanitario della “missione”. Sotto le vele del Circo-Flotilla era tutto pronto, soprattutto le grafiche diffuse sui social in contemporanea all’intervento dei motoscafi israeliani, mercoledì sera: sfondo rosso, scritta nera in arabo e bianca in inglese. Cinque minuti dopo, su Telegram, ecco il link per vedere le immagini in diretta. Quindi un altro video, stavolta registrato, in cui i social media manager della Global Sumud Flotilla diffondono l’alt diffuso via radio di Israele. E ancora altre grafiche e comunicati stampa.

Che la ciurma pro-Pal abbia improvvisato la comunicazione durante l’abbordaggio è dubbio quanto la fine del mondo annunciata qualche tempo fa da Greta Thunberg, la quale però non ha partecipato a questa gita in barca a vela. Vengono arrestati i leader Thiago Ávila e Saif Abukeshek?

Altra grafica in tempo reale con le immagini dei due avvolti nella kefiah, e l’avviso che «sono stati presi in ostaggio dalle forze israeliane dopo che gli altri partecipanti sono stati rilasciati a Creta», dove gli è andata male perché ieri buttava pioggia e oggi pure, anche se venerdì hanno potuto godere di un bel sole.