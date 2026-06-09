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Generale Vannacci, le cifre che pesano: 94mila iscritti, 300mila euro

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martedì 9 giugno 2026
Generale Vannacci, le cifre che pesano: 94mila iscritti, 300mila euro

1' di lettura

Dopo aver raggiunto la soglia dei 94mila iscritti e aver incassato 300mila euro in meno di 4 mesi, Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, cerca di mettere ordine al suo interno. Di qui la decisione di riunire il partito all’auditorium della Conciliazione, a Roma, il prossimo fine settimana per l’assemblea costituente di Fn. Ed è proprio in quell'occasione che Vannacci potrebbe annunciare nuovi arrivi dal Senato, confermando così le voci delle ultime ore. Il secondo step, come spiega La Stampa, prevede invece la nomina dei commissari regionali in grado di gestire il movimento a livello locale.

Dalla sua formazione fino ad oggi, il partito ha visto l'ingresso soprattutto di terze file della politica locale, di professionisti estranei alla politica, di ex militari e di piccoli imprenditori. Ad avvicinarsi a Futuro Nazionale anche forze dell’ordine e militari in pensione. Senza dimenticare i piccoli partiti di destra, più o meno radicale, che sembrano essere sempre più attratti da questa forza politica. Ne è un esempio il movimento “Indipendenza” dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

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Futuro Nazionale, in ogni caso, sembra raccogliere consensi sia al Nord che al Sud: se in quest'ultimo caso c’è fermento spontaneo; a Roma e al Settentrione invece si gettano le basi necessarie a tenere insieme politica e imprese. E infatti è proprio da lì che arrivano i finanziamenti più ingenti. 

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