Venezia, manifesti-choc contro Lady Pickpocket: "Istiga alla violenza"

A Venezia sono comparsi alcuni volantini contro Monica Poli, meglio nota come "Lady Pickpocket", la donna diventata famosa perché insegue e segnala i borseggiatori alle forze dell'ordine. Lo ha riportato il Gazzettino. I volantini sono comparsi sul pontile del vaporetto di San Tomà e in altri angoli del centro storico. I testi chiedono a Poli di "lasciar stare Venezia, che ha distrutto tutti gli affari di Venezia-Mestre. Solo per il proprio interesse ha guadagnato somme di centinaia di migliaia di euro da Tiktok, Instagram e Facebook e Youtube, ha istigato troppo alla violenza".

E poi: "Dovrebbe essere arrestata per istigazione alla violenza per poveri portafogli di 20 euro e 30 euro. Prego la Guardia di Finanza di verificare i conti di tutte le fonti: TikTok, Instagram, Facebook, Youtube". Il volantino è firmato da sedicenti "investitori di Venezia. Ha distrutto i nostri affari, per il suo interesse. Se i turisti non vengono più, si distruggeranno molti affari, molti andranno in bancarotta".