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L'aria che tira, Procaccini spiana Fubini: "Se toccano il mito Pedro Sanchez..."

martedì 1 settembre 2026
L'aria che tira, Procaccini spiana Fubini: "Se toccano il mito Pedro Sanchez..."

2' di lettura

A L'aria che tira, su La7, il dibattito si concentra sulla decisione del governo italiano di prolungare la sospensione di Schnegen con la Spagna per altri 15 giorni. In studio c'è Federico Fubini. Il vicedirettore del Corriere della Sera fatica a comprendere le motivazioni dietro la scelta dell'esecutivo. "La Spagna rientra nell'area Schengen e Ceuta fa parte del territorio spagnolo: in questo senso rientra nell'area Schengen, ma non è vero che rientra nell'area Schengen dal punto di vista della circolazione delle persone", afferma. "Dunque, di fatto Ceuta è fuori da Schengen: tanto è vero che gli altri 26 Paesi non hanno sospeso la Spagna da Schengen. Questo è un fatto. Ci sono - prosegue - due possibilità: o l'Italia sa qualcosa che gli altri 26 Paesi non sanno oppure stiamo usando politicamente questo fatto". 

In collegamento con lo studio c'è Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che, alle parole di Fubini, risponde così: "Inasprire i controlli è una procedura ahimè diventata ordinaria, centinaia di volte in tutta Europa fatta da tutti. Non ho capito perché questa discussione non è accaduta quando l'ha fatto decine di volte la Francia, la Germania, noi con la Slovenia. La verità è che ho la sensazione che quando viene toccato questo mito artefatto della sinistra che è Pedro Sanchez ci sono delle fibrillazioni. Questo mito è un mito fallace. Se oggi si andasse al voto, gli spagnoli risponderebbero meglio di come potremmo rispondere noi dall'Italia". 

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