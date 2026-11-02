Otto e mezzo, Scanzi litiga con Gruber e Carofiglio: fa esplodere il campo largo in diretta

Interpellato dalla Gruber sulla questione - "ma perché Conte non lavora per un'alleanza il più ampia possibile e non cerca di spiegare ai suoi che se si vuole vincere bisogna stare tutti insieme e che c’è bisogno anche del 2% o 2,5% di Renzi?" - il giornalista ha risposto: "Perché non è vero. Non è vero che c'è bisogno di Renzi . Conte non ha un potere taumaturgico tale da dire in diretta televisiva: ‘Ehi, 5 Stelle, votate per me anche se c’è Renzi’. Gli elettori del Movimento se ne fregano altamente di quello che dice Conte, perché Renzi non lo sopportano ".

Un durissimo scontro tra Lilli Gruber e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi è andato in scena a Otto e mezzo, su La7. Al centro del dibattito, la presenza di Matteo Renzi all'interno del campo largo. Un tema sul quale il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, aveva dichiarato: "La presenza di Italia viva nella coalizione non è un problema nostro, ma dell'Italia. Se una parte dell'elettorato del M5S non andasse a votare per la presenza di Renzi, noi non manderemmo mai a casa Meloni". Una tesi pienamente sostenuta da Scanzi.

"Io sono convinto - continua Scanzi - che, se ci metti Renzi, prendi meno voti. Perché, ammesso che porti il 2% nella coalizione di centrosinistra, fai scappare buona parte degli elettori dei 5 Stelle e di Avs. E non conquisti neanche un astenuto, neanche un deluso, neanche un giovane". Gruber non è d'accordo: "Ora sembra che Renzi sia il mostro di Loch Ness", afferma la conduttrice.

"No, sembra che Renzi sia Renzi", risponde, alzando il tono, Scanzi. "È uno che conosciamo dal 2014, io un po' di memoria ce l’ho. E se ogni volta mi fai questa domanda, Lilli, ti risponderò fino all’ultimo dei miei giorni che per me Renzi è il più grande disastro del centrosinistra. È uno sfolla-voti, uno sfolla-consensi. E, sebbene goda di ottima stampa e di ottima televisione, è inchiodato al 2%. Perché? Perché nel mondo reale Renzi non lo sopportano".