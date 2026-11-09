Sondaggio, la profezia di Antonio Noto: Schlein, Conte? Ecco come andranno le prossime elezioni

Un'analisi lucidissima e potenzialmente catastrofica per il centrosinistra. Antonio Noto, in un video pubblicato su Instagram, ha spiegato perché il campo largo deve smetterla di pensare alle primarie e a chi sarà il futuro leader della coalizione. L'importante, infatti, è il peso dei partiti. E da quello si capirà l'esito delle prossime elezioni politiche.

"Non sono i leader a costruire i partiti. Ma sono i partiti che devono costruire i leader - il commento di Antonio Noto -. La settimana scorsa ho presentato un sondaggio a Porta a Porta in cui abbiamo realizzato il peso elettorale del campo largo se sarà Elly Schlein la candidata premier o se sarà Giuseppe Conte il candidato alla presidenza del Consiglio. Che cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che nella sostanza il totale del campo largo non cambia se sarà Schlein o se sarà Conte. Ma cambia solamente il peso all'interno della coalizione. Nel senso che con la candidatura di Conte il Partito democratico perde circa 3 o 4 punti".